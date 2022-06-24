Scholz: 6 Batı Balkan ülkesi Almanya’ya güvenebilir

HABER MERKEZİ

Olaf Scholz, Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB'ye üyelik perspektifi bulunan 6 Balkan ülkesinin Avrupa yolunda hızla ilerleme kaydettikleri için Almanya'nın kendilerini destekleyeceğine güvenebileceğini vurgulayarak "Bu, uzun süredir devam eden bir yol. Bu nedenle, son yıllarda bu bölge vatandaşlarının ve ülkelerinin gösterdiği birçok çaba için hızlı ve görünür başarılar artık görünür olmalıdır. Biz bunun için duruyoruz. Bu 6 ülke için bu üyelik olasılığını desteklemekte kararlı olacağız. Bu ülkeler AB'ye üyelik perspektifi konusunda Almanya'ya güvenebilir" dedi.

Scholz ayrıca, 27 AB ülkesinin Moldova ve Ukrayna'ya "AB'ye adaylık statüsü" vermesini büyük bir adım olarak değerlendirdi.

Alman Şansölye, Rusya'nın gaz ihracatını kesmesi durumunda Avrupa'nın ne yapabileceği konusundaki soruya da "Rusya'dan fosil kaynakları ithal etmenin getirdiği zorluklara karşı çok ama çok dikkatli bir şekilde hazırlandık. Bu nedenle kömüre ve petrole çok erken bir aşamada yaptırımlar getirmekle kalmadık, altyapımızı örneğin diğer ülkelerden de gaz ithal edebilecek şekilde geliştirmek için tüm önlemleri aldık. Bu, şimdi daha da hızlandırılması gereken bir çaba. Elbette bu konuyla ilgili büyük zorluklar var ancak bunun hakkında da konuşacağız" cevabını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve Covid-19 salgını etkisiyle büyük küresel ekonomik zorluklarla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Scholz, "Bu zorlu ekonomik durumu birlikte ve birbirimizle tartışmamız ve aynı zamanda bakış açıları geliştirmemiz önemli" diye konuştu.

Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova uzun zamandır AB'ye tam üye olmak için çalışıyor.