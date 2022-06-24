Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Berlin’de

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden bir heyet, Almanya’nın başkenti Berlin’de siyasi temsilciler ve ülke yetkilileriyle temaslarda bulunuyor.
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avrupa Kürdistan Bölgesi Almanya Berlin Almanya Parlamentosu Ano Cewher

BERLİN (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden bir heyet, Almanya’nın başkenti Berlin’de siyasi temsilciler ve ülke yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Heyette İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Ezidi Temsilcisi Siud Misto, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Dış İlişkiler Sorumlusu Hoşyar Siweyli yer alıyor.

Hükümet heyeti, Almanya Parlamentosunda grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Berlin Belediye Başkanı Kirstin Spresterbach ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürü, dinsel toplulukların durumu ve Erbil-Berlin ilişkileri ele alındı.

İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher yaptığı açıklamada görüşmelerin başarılı geçtiğini vurguladı.

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