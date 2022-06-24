Belçika'dan AB ülkelerine: Kışın kıtlık tehlikesi var

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Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ikinci gününde en önemli gündem maddesi enerji sorunu.

AB liderleri, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle hızla artan enerji fiyatları ile Rus gazına bağımlılıktan kurtulmaya yönelik çözüm önerilerini ele alıyor.

Belçika Başbakanı De Croo, Brüksel'deki liderler zirvesi öncesi kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın acil durum planını genişletmesinin sorunun büyüklüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

De Croo'ya göre enerji krizi nedeniyle Almanya'nın başı derde girer ve sanayi durmak zorunda kalırsa bu bütün AB ülkelerini de olumsuz etkileyecek.

"Artık Avrupa dayanışmasının tam zamanı" diyen De Croo, AB ülkelerine "ortak bir enerji bloğu oluşturma" çağrısında bulundu.

Belçika Başbakanı, "AB ülkeleri olarak tek bir enerji bloğu oluşturmalıyız, ortak bir satın alma politikası kullanmalı ve fiyatları kontrol altında tutmak için bir el freni kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

Birkaç aydır bütün Avrupa zirvelerinde bu konuyu dile getiren De Croo önerisinin şimdi daha fazla ilgi gördüğünü vurguladı.

Belçika Başbakanı, "Hepimiz şunu anlamalıyız: Herkes önce kendini düşünürse hep birlikte batarız. Şimdi birlikte çalışmazsak önümüzdeki kış daha yüksek fiyatlar ve hatta belki kıtlıkla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

De Croo, Brüksel'deki zirvede de AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nu bu yaz bir araya gelmeye ve üye devletlerinin kışı sorunsuz geçirmelerini sağlamak için bir dizi ortak önlem almaya çağıracak. (Kaynak: BBC)