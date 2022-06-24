Muş'ta üniversitenin mezuniyet töreninde Kürtçe pankart gerginliği
MUŞ (K24)
Muş Alparslan Üniversitesi'nde Kürtçe pankart açmak isteyen öğrencilere özel güvenlik müdahale etti.
Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün 23 Haziran'daki mezuniyet töreninde, öğrenciler “Şêrîn û Xweş e Zimanê Kurdî” pankartı açmak isteyince öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı.
Kısa süre yaşanan gerginliğin ardından üniversite yönetimi ile yapılan görüşmelerden sonra öğrencilerin pankart açarak mezuniyet etkinliğine katıldığı belirtildi.
Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünden bu yıl 15 öğrenci mezun oldu.
#Muş Alparslan Üniversitesi'nde #Kürtçe pankart krizi— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) June 24, 2022
Mezuniyet töreninde “Şêrîn û Xweş e Zimanê Kurdî” pankartını açmak isteyen öğrenciler ile üniversite yönetimi arasında gerginlik yaşandı.
Öğrenciler, gerginliğin ardından pankartı açarak mezuniyet etkinliğine katıldı pic.twitter.com/WFzNbS6l5L