Politika

Muş'ta üniversitenin mezuniyet töreninde Kürtçe pankart gerginliği

Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin “Şêrîn û Xweş e Zimanê Kurdî” pankartını açmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.
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MUŞ (K24)

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Kürtçe pankart açmak isteyen öğrencilere özel güvenlik müdahale etti.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün 23 Haziran'daki mezuniyet töreninde, öğrenciler “Şêrîn û Xweş e Zimanê Kurdî” pankartı açmak isteyince öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. 

Kısa süre yaşanan gerginliğin ardından üniversite yönetimi ile yapılan görüşmelerden sonra öğrencilerin pankart açarak mezuniyet etkinliğine katıldığı belirtildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünden bu yıl 15 öğrenci mezun oldu.

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