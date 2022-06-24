Rusya: Ukrayna ve Moldova'nın AB adaylığı bizim için tehdit değil

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü vermesi kararını değerlendiren Lavrov, "AB, NATO gibi askeri siyasi bir örgüt değil. Bu yönde pozisyon sergiliyoruz. Bu nedenle NATO'dan ziyade AB’nin arzu eden herhangi bir ülke ile ilişki geliştirmesi, bizim için herhangi bir tehdit ve risk oluşturmuyor. Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de teyit etti" dedi.

"AB’nin son dönemde agresifleştiğini ve Rusya’ya karşı siyaset izlediğini" belirten Lavrov, "Elbette AB’nin davranışlarını ve attığı adımları takip edeceğiz. Ayrıca aday ülkelerinin ne şekilde tavır sergilediği, gelen taleplere uyup uymadıklarını veya bağımsız hareket etmeye çalışıp çalışmadıklarını izleyeceğiz" diye konuştu.

Lavrov, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa ülkelerini topladığına dikkati çekerek "Şimdi AB ve NATO, Rusya ile mücadele etmek ve savaşmak için benzer bir koalisyon oluşturuyor" ifadesini kullandı.

KREMLİN: RUSYA’YA SORUN ÇIKARMAMALI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Ukrayna ve Moldova’ya Avrupa Birliği (AB) adaylık statüsü verilmesiyle ilgili “Bizim için bütün bu süreçlerin bize daha fazla sorun çıkarmaması önemli” dedi.

Bu konunun Avrupa’nın iç meselesi olduğunu belirten Peskov, bu süreçlerin Rusya’nın AB ile ilişkilerinin daha fazla bozulmasına yol açmamasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Peskov, AB ile ilişkilerin zaten yeterince bozuk olduğunu hatırlatarak, “Bizim için bütün bu süreçlerin bize daha fazla sorun getirmemesi ve anılan ülkelerin (Ukrayna ve Moldova) bizimle ilişkilerinde daha fazla sorun çıkarmaması çok önemli. Zaten bu sorunlardan çok var" ifadesini kullandı.