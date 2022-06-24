Yaşam

Meteorolojiden çok sayıda kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji, 9 kent için yağış ve sonrası oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
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kürdistan yağış Yağmur sel erzurum

HABER MERKEZİ

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yarın ve sonraki gün Bitlis, Van, Bingöl, Erzurum, Ardahan, Kars, Şırnak, Hakkari ve Siirt’te kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Buna göre yarın Bitlis ve Bingöl çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların pazar günü de Erzurum, Kars ve Ardahan’da kuvvetli olacağı tahmin edilirken, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca Van, Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in doğu kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Söz konusu bölgelerde de ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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