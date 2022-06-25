Kürdistan Bölgesi için şiddetli toz fırtınası uyarısı
ERBİL (K24)
Irak Meteoroloji Kurulu, toz fırtınasının Musul’dan başlayarak pek çok kente yayılacağını bildirdi.
Açıklamaya göre Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük, Tikrit, Anbar, Bağdat, Diyala, Kerbela, Babil ve Necef toz fırtınasından olumsuz etkilenecek.
Toz fırtınası sırasında görüş mesafesinin 500 metreye kadar düşeceği belirtildi.
Meteoroloji Kurulu, fırtınanın yarın etkisini kaybedeceğini ve bazı dağlık alanlarda yağmurun etkili olacağını aktardı.