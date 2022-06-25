Yaşam

Kürdistan Bölgesi için şiddetli toz fırtınası uyarısı

Irak Meteoroloji Kurulu, bugün öğleden sonra Kürdistan Bölgesi’nde toz fırtınasının şiddetli olacağı yönünde açıklamada bulundu.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Erbil Duhok Süleymaniye Kerkük Toz fırtınası Irak

ERBİL (K24)

Irak Meteoroloji Kurulu, toz fırtınasının Musul’dan başlayarak pek çok kente yayılacağını bildirdi.

Açıklamaya göre Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük, Tikrit, Anbar, Bağdat, Diyala, Kerbela, Babil ve Necef toz fırtınasından olumsuz etkilenecek.

Toz fırtınası sırasında görüş mesafesinin 500 metreye kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Kurulu, fırtınanın yarın etkisini kaybedeceğini ve bazı dağlık alanlarda yağmurun etkili olacağını aktardı.

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