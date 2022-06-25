İngiltere Başbakanı: Ukrayna kötü bir barış için baskı altında kalacak

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Ruanda'nın başkenti Kigali'de cumartesi günü konuşan Johnson, Rusya'nın Ukrayna saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası dünya genelinde enerji fiyatları artarken Johnson, “Birçok ülke bunun gereksiz bir Avrupa savaşı olduğunu söylüyor. Bu nedenle Ukraynalıları kötü bir barışa teşvik etmek belki de zorlamak için baskı artacak” şeklinde konuştu.

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Ukrayna'da yoluna devam etmesinin sonuçlarının uluslararası güvenlik için tehlikeli ve uzun vadeli bir ekonomik felaket olacağını” söyledi.

Rusya'nın şubat ayında Ukrayna saldırısı başlamasının ardından Moskova yönetimini hedef alan birçok yaptırım uygulanmaya başladı. Yaptırımların sonucu olarak dünya çapında enerji fiyatları artarken, ülkelerde görülen enflasyon da rekor seviyelere yükseldi.

Savaşın başlangıcında Ukrayna'nın başkentinden püskürtülen Rus ordusu, güçlerini doğuya yoğunlaştırdıktan sonra yavaş da olsa ilerleme kaydediyor. Rusya son olarak Sievierodonetsk kentinde büyük ilerleme sağlarken, Ukrayna ordusuna kentten çekilme emri verildi.