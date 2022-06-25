Şangay’da Covid-19'a karşı zafer ilan edildi

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Çin yönetimi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime devam edileceğini bildirdi. Ülkenin en büyük iki kenti olan Pekin ve Şangay'ın yanı sıra diğer birçok kentte de mart ile mayıs ayları arasında Omicron dalgası nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Öte yandan Çin Komünist Partisi'nin Şangay Temsilcisi Li Qiang, kentte iki ay içinde ilk kez sıfır yeni vaka bildirilmesinin ardından Covid-19'a karşı zafer ilan etti.

Li, Şangay'daki parti kongresinin açılışında yaptığı konuşmada, yetkililerin Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatlarını uygulayarak coronavirüse karşı 'Şangay'ı savunma savaşını kazandıklarını' öne sürdü ve hükümetin salgını önleme adımlarının da 'tamamen doğru' olduğunu savundu.

Şangay'da iki ay süren sokağa çıkma yasağı 1 Haziran'da kaldırıldı.

Çin'in salgını ortadan kaldırmayı amaçlayan sıfır Covid-19 politikası kapsamındaki uygulamaları, vaka sayılarını düşürse de alınan sert önlemler yer yer protestolara yol açtı ve ekonomide ağır tahribata neden oldu.

Pekin, mayıs başında okulları kapatarak coronavirüs vakalarındaki ani artış nedeniyle öğrencilerin çevrimiçi öğrenime geçmelerini istedi.

Ardından ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'dan itibaren sınıflara dönmelerine izin verildi.

Vaka sayılarının son günlerde düşme eğiliminde olmasıyla birlikte, Pekin eğitim komisyonu, başkentteki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerinin pazartesi gününden itibaren yüz yüze derslere dönebileceğini bildirdi.

Ayrıca ana okullarının 4 Temmuz'dan itibaren yeniden açılmasına izin verileceği açıklandı.

Pekin Belediyesi spor biriminden yapılan ayrı bir açıklamada da, 27 Haziran'dan itibaren, bodrum katları hariç, 7 gün boyunca herhangi bir vakanın bildirilmediği bölgelerde, gençlere yönelik spor faaliyetlerinin okul dışı yerlerde devam edebileceği belirtildi.

Ancak Şangay tehlike arz etmeye devam ediyor. Çoğu öğrencinin yüz yüze derslere devam etmesine izin verilmiyor ve okul içinde yemekhanelerde yemek yemek yasak olmaya devam edecek.

Ayrıca, temmuz sonuna kadar her hafta sonu 25 milyon kent sakini için toplu PCR testi uygulaması da devam edecek. (Kaynak: Euronews)