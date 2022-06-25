Çin’den Afganistan’a 7,5 milyon dolarlık insani yardım
HABER MERKEZİ
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta meydana gelen depremin ardından Afganistan'a 7,5 milyon dolar değerinde insani yardım yapacağı ifade edildi.
Açıklamada, yardımın çadır, havlu, yatak ve diğer malzemeleri içereceği bildirildi.
Afganistan'ın Paktika vilayetinde Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükselmişti.
Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.
Paktika Valiliği, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını duyurmuştu.
Depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine bugün ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştı.