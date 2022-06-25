Politika

Irak Başbakanı İran ve Suudi Arabistan’a gidecek

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin önümüzdeki günlerde İran ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği bildirildi.
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Irak Mustafa Kazimi İran Tahran Suudi Arabistan

ERBİL (K24)

Irak Haber Ajansı’na konuşan ve ismini açıklamayan bir kaynak, Mustafa Kazimi’nin önümüzdeki günlerde İran ile Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Söz konusu kaynak, Kazimi’nin Pazar günü Tahran’da çeşitli temaslarda bulunacağını kaydetti.

Bağdat’ın Tahran ve Riyad’la yakınlaşma çabaların bir parçası olan ziyaretlerde, Kazimi’nin diplomatik ilişkiler olmak üzere birçok konuyu ele alması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır, Irak ve Ürdün ile birlikte Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak için 13-16 Temmuz tarihlerinde Ortadoğu bölgesini ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Kazimi’nin ziyaretleri ise söz konusu temaslardan önce gerçekleşiyor.

 

 

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