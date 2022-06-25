‘Rusya, Türkiye'nin Rojava'ya yönelik yeni operasyonlarına izin vermez’

ERBİL (K24)

Suriye Muhalefeti Moskova Platformu Başkanı Kadri Cemil, Türkiye’nin Rojava ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan bölgelere yönelik yeni askeri operasyon söylemlerini değerlendirdi.

K24’e konuşan Cemil, Rusya’nın Türkiye’nin olası askeri operasyonlarına izin vermeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu Türkiye'nin Suriye'yi ilk tehdit edişi değildir. Bu tehditler şu anda anlamsız ve yersiz. Şimdiye kadar hiçbir saldırı yapılmadı. Türkiye'nin bu tehditlerine karşı duruşumuz net, Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmeye yönelik her türlü girişimine karşı koyacağız. Rusya'nın pozisyonu da olumlu ve siyasi olarak saldırıları önlemeye çalışıyor. Rusya buna izin vermediği ve durumu siyasi yollarla çözmek istediği için yeni operasyonlar yapılmıyor. Türkiye'nin olası operasyonunu durdurmak için BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı uygulanmalıdır.”

PYD: ÖZERK YÖNETİM İLE REJİM ANLAŞMALI

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Komitesi üyesi Foza Yusif da, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rojava’ya yönelik yeni bir askeri operasyon tehdidine karşı Özerk Yönetim ile Şam hükümeti arasında ortak bir planın uygulamaya konulması gerektiğini ifade ederek, iki taraf arasında diyalog yolunun açık olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Rojava’ya yönelik yeni askeri operasyon başlatacaklarını ve bölgede 30 kilometre derinliğinde 'güvenli bölge' kuracaklarını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, 15 Haziran’da Astana'da yaptığı görüşmede Moskova'nın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik planladığı askeri harekatı mantıksız gördüğünü ve Ankara'yı sorunu barışçıl yoldan çözmeye çağırmıştı.