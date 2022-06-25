Politika

Zebari: Saldırıların amacı Kürdistan Bölgesi’ne diz çöktürmek

KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, milis güçlerin Erbil ile Süleymaniye arasında fark gözetmeksizin saldırılarını sürdürdüklerini belirtti.
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kürdistan Hoşyar Zebari milis güçler roket saldırısı Kor Mor petrol ve gaz sahası

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüto Üyesi Hoşyar Zebari, petrol ve gaz sahalarına yönelik roket saldırılarının amacının Kürdistan Bölgesi’ne diz çöktürmek olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, milis güçlerin Erbil ile Süleymaniye arasında fark gözetmeksizin saldırılarını sürdürdüklerini belirtti.

Zebari, “Daha önce Erbil ve Xebat nahiyesindeki Kar şirketine ait petrol ve gaz sahalarına yönelik roket saldırısı eylemleri ve Süleymaniye’nin Kadir Keren nahiyesindeki Kor Mor petrol ve gaz sahasına yönelik saldırı basit bir gerçeği vurguluyor” dedi.

Deneyimli Kürt siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bağdat'taki milis güçler iki vilayet arasında ayrım yapmıyor ve nihai hedefleri Kürdistan Bölgesi’ne diz çöktürmek.

 

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