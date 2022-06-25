ENKS: Kobani Katliamı’yla ilgili net bir soruşturma yürütülmedi

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Kobani Katliamı'nın 7’nci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, olayla ilgili net bir soruşturmanın yapılmadığını belirtti.

Terör örgütü DAİŞ, 25 Haziran 2015’te Kobani’de sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 400 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi de yaralanmıştı.

ENKS Genel Sekterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“25 Haziran 2015 tarihinde Kobani halkına yönelik yapılan bu saldırıda yüzlerce sivil şehit oldu. Teröristlerin yaptığı bu katliam, savaş ve bir insanlık suçudur. Katliam, Kobani’nin Uluslararası Koalisyon'un desteğiyle YPG ve Peşmerge Güçleri tarafından kurtarılmasından aylar sonra oldu.”

Katliama ilişkin net bir soruşturmanın yapılmadığı belirtilen açıklamada, “Kobani katliamının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen detayları hala belirsiz ve net bir soruşturma yapılmadı. Askeri araçlar ve terörist gruplar silahlarıyla nasıl şehre girip savunmasız insanları evlerinde katletti. Kent PYD’ye bağlı güçlerinin kontrolündeydi ve insanların güvenliğinden onlar sorumluydu” denildi.

Açıklamanın devamında, katliamı şiddetle kınadığını belirten ENKS, gerçeklerin ortaya çıkarılmasından PYD'nin sorumlu olduğunu kaydetti.