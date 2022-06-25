Erdoğan İsveç Başbakanı'yla PKK'yi görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede İsveç’in NATO üyelik talebinin ele alındığı belirtilirken, Erdoğan’ın görüşmede, İsveç’in PKK ile mücadele gibi konularda adım atması gerektiğini söyledi.

İsveç’in PKK’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada İsveç’ten Türkiye’nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayii sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınırdışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı görüşme sonrası yaptığı açıklamada Stoltenberg'e İsveç ve Finlandiya’nın PKK’ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade etti.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.