Bloomberg: Sadr’ın kararının ardından Irak’ta silahlı çatışma ihtimali var

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Irak’ta Sadr Hareketi’nin siyasi süreçten çekilmesinin ardından ülkenin siyasi ve güvenlik durumunun daha istikrarsız hale geleceği belirtiliyor.

ABD merkezli Bloomberg’de yer alan haberde, Irak’ta hükümetin kurulamaması ve Sadr Hareketi’nin siyasi süreçten çekilmesinin ardından ülkede protestoların başlayacağı bildirildi.

Haberde, Sadr Hareketi’nin seçimlerden zaferle çıkmasına rağmen baskı için yeniden sokak ve meydanları seçtiği ifade edildi.

Muktade es-Sadr’ın 2008 yılında kendisine bağlı milis gücü olan Mehdi Ordusu’nu tasfiye ettiği, ancak Sadr’ın taraftarlarının çoğunun tehlikeli silahlılardan oluştuğu ve ülkede zayıf bir hükümetin kurulması durumda İran destekli milislerle Sadr yanlıları arasında silahlı çatışma ihtimalinin olduğunu aktardı.

Irak’ın geleceğinin belirsiz olduğunun kaydedildiği haberde, uzun süreli sokak çatışmalarının başlama ihtimalinin olduğu ve Ukrayna savaşı nedeniyle Irak’ın durumunu Ukrayna savaşı nedeniyle şu anda da kötü durumda olduğu belirtildi.

OPEC üyesi ülkeler arasında en çok petrol üreten ikinci ülke olan Irak’ın, petrol fiyatlarının tekrar düşmesini istemediğinin bildirildiği haberde, İran’ın içerisinde bulunduğu durumdan da en çok faydalanan ülkenin Irak olduğu ifade edildi.