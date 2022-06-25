Anti Terör güçleri Kor Mor’a intikal etti

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesindeki Kor Mor petrol ve gaz sahasına düzenlenen saldırının ardından çok sayıda Kürdistan Anti Terör gücünün bölgeye intikal ettiği bildirildi.

K24 Süleymaniye muhabiri, 4 gün içerisinde 3’üncü kez saldırıya uğrayan Kor Mor petrol ve gaz sahasına doğru Kürdistan Anti Terör güçlerinin intikal ettiğini belirtti.

Öte yandan Çemçemal ilçesinin Kadir Kerem nahiyesinin müdürü Sıdiq Muhammed, bugünkü saldırının Katyusha ile gerçekleştiğini ve doğru tarafından atıldığını söyledi.

Muhammed, saldırı dolayısıyla can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Söz konusu enerji sahası Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletiliyor.