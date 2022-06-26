Politika

G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi bugün Almanya'da başlıyor.
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G7
G7
dünya G7 Liderler Zirvesi Almanya

HABER MERKEZİ

G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda bugün başlayacak ve 28 Haziran'a kadar sürecek.

Almanya bu yılın başlarında G7 dönem başkanlığını devraldığında, "iklim krizi" en büyük önceliğiydi.

Ancak gündemin ilk sırasında Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımları takip eden ekonomik şokların olması bekleniyor. Zirvede petrol ve doğal gaz konularında Rusya'ya yönelik yatırımların nasıl ilerleyeceğinin müzakere edilmesi planlanıyor.

Çin'in son yıllarda Batı ekonomilerini zorlayan ticaret ve ekonomik uygulamalarının da masaya yatırılması öngörülüyor.

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