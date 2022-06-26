Politika

Hükümet heyeti Kor Mor gaz sahasını ziyaret etti: Üretim etkilenmeyecek

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden bir heyetin dün akşam Çemçemal’daki Kor Mor gaz sahasını ziyaret ederek, saldırıların gaz üretimini etkilemeyeceği güvencesi verildiği belirtildi.
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kürdistan Kor Mor gaz sahası Petrol gaz Kubad Talabani

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Peşmerge Bakanı, Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili ve bazı güvenlik görevlileriyle birlikte dün gece Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesindeki Kor Mor gaz sahasını ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

Kubad Talabani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantıda, füze saldırılarının Kor Mor gaz sahasın üzerindeki etkisi görüşüldü.

Kubad Talabani gaz sahasında çalışan personelin can güvenliği için çalıştıklarını ifade ederek, hükümet olarak bu tür saldırıların önüne geçmek için Irak'taki ilgili taraflarla temas halinde olduklarını söyledi.

Açıklamada ayrıca, toplantıda heyetin bu saldırıların Kürdistan Bölgesi halkına ve gaz üretimi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağına dair güvence verdiği kaydedildi.

Son 4 gün içerisinde Kor Mor petrol ve gaz sahasına yönelik 3 kez saldırı gerçekleştirildi.

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