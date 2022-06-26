Yaşam

Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı'da minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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kürdistan Ağrı Trafik kazası erzurum

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre Mehmet Sinay yönetimindeki minibüs, Erzurum-Ağrı kara yolu Sanayi Sitesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunun aydınlatma direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Seyhan ve Murat Aktaş ise sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (Kaynak: AA)

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