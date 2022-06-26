ABD Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’nde tarım sektörünü destekliyoruz

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, başkent Erbil’de düzenlenen Yerli Tarım Ürünleri Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Kürdistan Bölgesi’nde çalıştığım süre boyunca sadece hükümet yetkilileriyle değil, vatandaşlarla da bir araya gelmek için çaba sarf ettim. Özel sektörle konuşmak çok önemli. Üreticiyle bir araya geldiğimde iyimser oluyorum. Kürdistan Bölgesi’nin bu tür yeteneklere ihtiyacı var. Özel sektör iyi olursa Kürdistan Bölgesi’nin kalkınmasına yardımcı olabilir” dedi.

“ABD’nin temel çalışmalarından biri de tarıma önem vermesidir” diyen Palladino, “Kürdistan Bölgesi’nde halkın sadece yerli ürünleri aldığını görmekten mutluyum. Kürdistan Bölgesi’nin yerli ürünlerinin kalitesi yüksek” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomisi ve istihdam açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Özellikle kırsalda yaşayan insanlar açısından gıda güvenliğinin olması, tarım için önemlidir” diye konuştu.

ABD olarak bu tür etkinlikleri desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Palladino, tarım sektörünün gelişmesi için çiftçileri ve iş insanlarını destekleyecekleri mesajını verdi.