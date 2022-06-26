3 Kürt göçmenin cenazesi Kürdistan Bölgesi’ne getiriliyor
ERBİL (K24)
Mülteciler ve Yerinden Edilenler Zirvesi Vakfı Temsilcisi Şeyh Hüseyin yaptığı açıklamada, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 16.05’te 3 Kürt göçmenin cenazesinin Erbil Uluslararası Havalimanı üzerinden Kürdistan Bölgesi’ne getirileceğini söyledi.
Süleymaniye nüfusuna kayıtlı göçmenlerin isimleri ve yaşları şöyle: Amira Osman Xıdır (33), Rejwar Rebwar Abdullah (9), Henase Hejar Muhammed (6).
3 göçmen, 12 Aralık 2021’de Yunanistan’ın Santorini Adası yakınlarında bindikleri botun batması sonucu kaybolmuştu. Yunan polisinin arama çalışmaları sonucu göçmenlerin cesetleri bulundu.