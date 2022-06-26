Politika

3 Kürt göçmenin cenazesi Kürdistan Bölgesi’ne getiriliyor

Ege Denizi’nde boğularak yaşamını yitiren 3 Kürt göçmenin cenazesi önümüzdeki hafta Kürdistan Bölgesi’ne getiriliyor.
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kürdistan göçmen faciası yunanistan Kürt göçmenler

ERBİL (K24)

Mülteciler ve Yerinden Edilenler Zirvesi Vakfı Temsilcisi Şeyh Hüseyin yaptığı açıklamada, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 16.05’te 3 Kürt göçmenin cenazesinin Erbil Uluslararası Havalimanı üzerinden Kürdistan Bölgesi’ne getirileceğini söyledi.

Süleymaniye nüfusuna kayıtlı göçmenlerin isimleri ve yaşları şöyle: Amira Osman Xıdır (33), Rejwar Rebwar Abdullah (9), Henase Hejar Muhammed (6).

3 göçmen, 12 Aralık 2021’de Yunanistan’ın Santorini Adası yakınlarında bindikleri botun batması sonucu kaybolmuştu. Yunan polisinin arama çalışmaları sonucu göçmenlerin cesetleri bulundu.

3 göçmenin kimlik bilgileri paylaşıldı
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