Yaşam

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin desteğiyle yeni bir kilise açıldı

Erbil’e bağlı Ankawa ilçesinde, Hristiyan vatandaşları için inşa edilen kilisenin açılışı yapıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Hristiyanlar Ankawa Kardinal Louis Sako

ERBİL (K24)

Hristiyan vatandaşların ağırlıklı nüfusu oluşturduğu Erbil’in Ankawa ilçesinde yapımı tamamlanan kilisenin açılışını Evkaf ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık yaptı.

Açılışa Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Kardinal Louis Raphael Sako, Erbil Keldani Kilisesi Piskoposu Beşar Werde ile çok sayıda Hristiyan din adamı katıldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Hristiyanlara verdiği desteği vurgulayan Bakan Sadık, özellikle de Irak’ta yaşanan farklı gerginlikle nedeniyle Kürdistan Bölgesi’ne gelen Hristiyanlara hizmet sunulduğunu ifade etti.

Kardinal Louis Raphael Sako, yeni kilisenin açılışı dolayısıyla Hristiyanları ve Ankawa sakinlerini kutlayarak,  dini bileşenler arasındaki toplumsal barışın korunmasından ötürü Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ve Başbakan’a teşekkür etti.

Sako, “Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikteliği tanımlamaya kelimeler yetmez. Bu, Kürdistan Bölgesi’ndeki medeniyetin büyüklüğünün bir göstergesidir ve Hristiyanların güvende olduklarını sağlamaktadır. Kürdistan Bölgesi’ndeki bu güven fiilen de kendini göstermektedir, buna saygı duyuyoruz” dedi.

Açılışı yapılan bu kiliseyle birlikte Kürdistan Bölgesi’ndeki kilise sayısı 146’ye ulaştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv