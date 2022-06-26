Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin desteğiyle yeni bir kilise açıldı

ERBİL (K24)

Hristiyan vatandaşların ağırlıklı nüfusu oluşturduğu Erbil’in Ankawa ilçesinde yapımı tamamlanan kilisenin açılışını Evkaf ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık yaptı.

Açılışa Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Kardinal Louis Raphael Sako, Erbil Keldani Kilisesi Piskoposu Beşar Werde ile çok sayıda Hristiyan din adamı katıldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Hristiyanlara verdiği desteği vurgulayan Bakan Sadık, özellikle de Irak’ta yaşanan farklı gerginlikle nedeniyle Kürdistan Bölgesi’ne gelen Hristiyanlara hizmet sunulduğunu ifade etti.

Kardinal Louis Raphael Sako, yeni kilisenin açılışı dolayısıyla Hristiyanları ve Ankawa sakinlerini kutlayarak, dini bileşenler arasındaki toplumsal barışın korunmasından ötürü Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ve Başbakan’a teşekkür etti.

Sako, “Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikteliği tanımlamaya kelimeler yetmez. Bu, Kürdistan Bölgesi’ndeki medeniyetin büyüklüğünün bir göstergesidir ve Hristiyanların güvende olduklarını sağlamaktadır. Kürdistan Bölgesi’ndeki bu güven fiilen de kendini göstermektedir, buna saygı duyuyoruz” dedi.

Açılışı yapılan bu kiliseyle birlikte Kürdistan Bölgesi’ndeki kilise sayısı 146’ye ulaştı.