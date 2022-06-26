Politika

Johnson: Putin’in işgal programına devam etmesine izin vermenin bedeli çok yüksek olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı kazanmasına izin vermenin bedelinin çok daha yüksek olacağını anlamaları gerektiğini söyledi.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson
dünya İngiltere Boris Johnson Rusya Ukrayna işgal

HABER MERKEZİ

Reuters’ın haberine göre, G7 zirvesi öncesi gazetecilere konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Batı’nın Moskova’nın saldırganlığı karşısında birliğini koruması gerektiğini söyledi.

Boris Johnson, dünya liderlerinin artan enerji ve gıda maliyetleri de dahil olmak üzere Ukrayna’yı desteklemenin bir bedeli olduğunu kabul etmesi gerektiğini, ancak Rusya’nın kazanmasına izin vermenin bedelinin çok daha yüksek olacağını da anlamaları gerektiğini belirtti.

Johnson, “Bu birliği korumak ve çalışmasını sağlamak için, neler olup bittiği, arkadaşlar ve ortaklar üzerindeki baskılar hakkında gerçekten dürüst tartışmalar yapılmalı” dedi.

İnilgtere Başbakanı, “Ancak geri adım atmanın, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in başarılı olmasına, Ukrayna’nın büyük kısımlarını ele geçirmesine, işgal programına devam etmesine izin vermenin bedeli çok daha yüksek olacaktır. Buradaki herkes bunu anlıyor” diye ekledi.

 

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