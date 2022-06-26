Fransa’dan Türkiye açıklaması: Seçimini yapsın

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Fransa’da pazar günleri yayımlanan “Journal du Dimanche” gazetesinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colana,”NATO ile ilgili sorumlulukları karşısında seçimini yapmak Türkiye'ye kalmış. İttifakı güçlendirmek mi istiyor yoksa ona karşı mı? Bu da onun bir NATO üyesi olarak davranışlarıyla ilgili soruları beraberinde gündeme getirecek” dedi.

Türkiye’nin NATO’nun önemli bir üyesi olduğunu kaydeden Colonna, “Finlandiya ve İsveç tarihi bir seçim yaptı. Her iki ülkenin de NATO'da olması Avrupa'daki güvenliğimiz için bir artı olacak. Bu iki ülke, Türkiye ile müzakerelerde çaba gösteriyor” ifadelerini kullandı.

TELEFON DİPLOMASİSİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesini resmi Twitter sayfasından duyuran Andersson, paylaşımında "Bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO başvurusuyla ilgili güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Gelecek hafta Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer müttefik ülke liderleriyle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Zirve öncesi Erdoğan ile sürecin ilerlemesinin önemi konusunda görüş birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesinde ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındığı bildirildi.

Erdoğan’ın görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

NATO’nun 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid kentinde yapacağı zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte iki ülkenin üyelikleri ele alınacak.