Politika

Biden: Rusya’nın Kiev’de düzenlediği saldırılar barbarlık

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de son haftalarda düzenlediği saldırıların “barbarlık” olduğunu söyledi.
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Joe Biden ve Olaf Scholz
Joe Biden ve Olaf Scholz
kürdistan Joe Biden Olaf Scholz görüşmeler Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Görüşmeden önce kısa süre sohbet eden iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Batılı ülkelerin birlikteliğine vurgu yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de son haftalarda düzenlediği saldırıların “barbarlık” olduğunu belirten Joe Biden, “Birlikte durmalıyız çünkü (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin başından beri NATO ve G-7’nin bir şekilde dağılacağını umuyor. Ama bunu yapmadık ve yapmayacağız” dedi.

Scholz da Putin'in bu birlikteliği beklemediğini belirterek, bu birliğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Biden bu birlikteliğin sağlanması konusunda oynadığı rolden dolayı Scholz'a teşekkür etti.

Biden, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri bugün başlayacak ve 28 Haziran'a kadar sürecek zirve kapsamında ilk kez ABD Başkanı olarak Almanya'ya geldi.

Olaf Scholz da 2021'in sonunda eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'den devraldığı görevi çerçevesinde ilk kez G7 Zirvesi'ne katılıyor.

 

 

 

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