Kürdistan Anti Terör: Peşmerge Tugayı ve Zelkan Üssü’ne 4 roket atıldı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör, bugün Musul’un Başika ilçesinde Peşmerge Güçleri 112. Tugayı ile Türk askerlerinin konuşlu olduğu Zelkan Üssü’ne yönelik roket saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Peşmerge Tugayı'na 2, Zelkan Üssü’ne de 2 roket atıldığı belirtildi.

Roketlerin federal hükümetin kontrolündeki ve Şii milislerin bulunduğu Musul'un Tahrir Mahallesi ile Başika ilçesi arasındaki bölgeden atıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada “Roketlerden ikisi Peşmerge Güçleri 112. Tugayı'nın yakınına, diğer ikisi ise Türk ordusunun Zelkan Askeri Üssü’nün yakınındaki Başika ilçesine bağlı Gudadi köyü yakınlarına düştü” ifadelerine yer verildi.

Saldırıda can kaybı maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.

Başika bölgesinde 2015’ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) konuşlu olduğu Zelkan Askeri Üssü son dönemlerde roketli saldırıların hedefi olmuştu.