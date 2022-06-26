Politika

İngiltere Başbakanı: Zelenskiy'i ağırlamaktan onur duyarım

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Zelenskiy'nin Ukrayna'yı terk etmesi gerekirse onu ağırlamaktan onur duyacağını" söyledi.
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Boris Johnson ve Volodimir Zelenskiy
Boris Johnson ve Volodimir Zelenskiy
dünya İngiltere Boris Johnson Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Almanya'da Bavyera Alpleri bölgesindeki Krün'de yapılan G7 Zirvesi'ne katılan ülke liderlerinden Ukrayna krizine ilişkin açıklamalar yapılıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Savaşta zarar gören ülkesinden ayrılması gerektiğini hissederse resmi ziyaret olarak ağırlamaktan onur duyacağını" söyledi.

Johnson, "Ukrayna için şu anda en önemlisi, G7'de birlik olmaya devam etmemiz" dedi.

ITV News kanalına konuşan Johnson, "Volodimir Zelenskiy'in korkunç bir dönemde ülkesine ve dünya kamuoyuna liderlik etme konusunda kesinlikle harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Eğer Ukrayna'dan ayrılması mantıklı olursa, o zaman açıkçası Birleşik Krallık onu ağırlamaktan onur duyacaktır" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Zelenskiy'nin zirveye video konferans yönemiyle bağlanması ve daha fazla hava savunma desteği talep etmesi bekleniyor.

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