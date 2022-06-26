Zelenskiy: Hiçbir füze Ukraynalıların cesaretini kıramayacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 ve NATO Zirvesi öncesi video mesaj yayınladı.

Volodimir Zelenskiy, “Tüm şehirlerimiz bize dönecek. Her hafta Herson'a yaklaşıyoruz. Şimdilik işgal altında olan tüm Ukrayna şehirleri sadece Ukrayna’nın olacak” dedi.

Son 1 hafta içerisinde Rusya'nın Ukrayna'ya 46 füze gönderdiğini söyleyen Zelenskiy, “Böyle görüşmelerin arifesinde 46 füze... Her şey açık, bu bizim içinde bulunduğumuz pozisyonun bir diğer teyiti. Bu Rusya’ya yapılan yaptırımların yeterli olmadığının teyiti” ifadeleriyle Rusya'ya yaptırımların yeterli olmadığını dile getirdi.

Zelenskiy, “Ukrayna’nın daha fazla silahlı yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerimizin modern hava savunma sistemleri depolarda değil, ihtiyacı olan Ukrayna’da olması lazım. Dünyanın geri kalanına kıyasla burada olmalarına ihtiyaç var” sözleriyle müttefiklerine çağrıda bulundu.

KULEBA: RUSYA’YA DAHA SERT YAPTIRIMLAR UYGULANMALI

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya’da düzenlenen G7 zirvesine katılan liderleri Kiev’e yönelik devam eden füze saldırılarının ardından Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro bugün Twitter hesabından, evlerine Rus füzesi isabet küçük bir kızın sedyede yattığı, bir kurtarma görevlisinin baygın çocuğunun elini tuttuğu anlara ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

Kuleba paylaşımında, “Bu 7 yaşında Ukraynalı çocuk, bir Rus seyir füzesi evini havaya uçurana kadar Kiev’de huzur içinde uyuyordu. G7 zirvesi, Rusya’ya daha fazla yaptırım ve Ukrayna için daha ağır silahlarla buna yanıt vermelidir. Rusya’nın hasta emperyalizmi yenilmelidir” ifadelerini kullandı.