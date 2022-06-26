Dalkurd son dakika golüyle 3 puana uzandı
HABER MERKEZİ
Dalkurd ligin 11’inci haftasında üst sıralardaki AFC Eskilstuna’yı konuk etti.
Ev sahibi Dalkurd, 36’ınıc dakikada Arian Kabashi’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti
Maçın 45’inci dakikasında Jesper Manns, konuk ekip adına topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı bu 1-1 berabere bitti.
Konuk ekip AFC Eskilstuna 65’inci Viktor Götesson’un attığı golle 2-1 öne geçti.
81’inci dakikada Arash Motaraghebjafarpour’un golüyle eşitliği sağlayan Dalkurd, maçın uzatma dakikalarında Stefan Wolf’un bulduğu golle 3-2 öne geçti.
Karşılaşma bu skorla tamamlanırken Dalkurd 3 puanın sahibi oldu.
Dalkurd puanını 11’e çıkardı ve 12’inci sırada yer aldı, AFC Eskilstuna ise 18 puanla 5’inci sıradakaldı.