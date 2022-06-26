Kerkük’te 21 kolera vakası daha

KERKÜK (K24)

Kerkük Sağlık Müdürü Dr. Sabah Namık, bugün yaptığı açıklamada, eyalet sınırlarında 21 kolera vakasının daha tespit edildiğini açıkladı.

Dr. Sabah Namık söz konusu vakalarla beraber kentte şu ana kadar enfekte olanların sayısının 48'e ulaştığını ifade etti.

15 Haziran’da kentte ilk vaka tespit edilmişti.

Son dönemlerde Erbil, Süleymaniye ve Kerkük’te kolera vakaları tespit ediliyor.

Süleymaniye Sağlık Müdürü Sebah Hewrami 56 kolera vakasının tespit edildiğini, 10 vakanın Bağdat’taki laboratuvar yapılan incelemede kesinlik kazandığını açıklamıştı.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de kentte acil durum ilan edildiğini bildirmişti.