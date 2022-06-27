Politika

ABD: Altın yasağı Rusya’ya yıllık 19 milyar dolara mal olacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın altın ihracatına uygulanacak bir ambargonun, Moskova'ya yıllık yaklaşık 19 milyar dolara mal olacağını açıkladı.
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Antony Blinken G7 ülkeleri Rusya altın ithalatı yasak

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 liderlerinin Rus altınının ithalatına yönelik yasak kararı almasına dair açıklamasında, Moskova'ya uygulanan yaptırımların etkilerinin gelecek sene itibarıyla görüleceğine dikkat çekti.

CNN'e konuşan Blinken, altının, Rusya'nın enerjiden sonra en fazla kazandığı 2'nci ihracat kalemi olduğunu vurguladı.

Blinken, “Yılda yaklaşık 19 milyar dolar ve bunun çoğu G7 ülkelerinde. Bunu kesmek, yılda yaklaşık 19 milyar dolarlık gelire erişimi engellemek, bu önemli” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, altın yasağının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "eşi görülmemiş" maliyetler getireceğini söylemişti.

Biden, G7'nin, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılacak G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurmuştu.

 

 


 

 

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