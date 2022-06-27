Politika

Adana'da operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Adana'da düzenlenen ‘PKK/KCK’ operasyonunda 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye Adana HDP PKK KCK

HABER MERKEZİ

Adana'da “PKK/KCK'nin Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik” operasyon yapıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk da var.

Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişileri gözaltına almak için operasyona devam ediyor. (Kaynak: Ajanslar)

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