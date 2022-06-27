Adana'da operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
HABER MERKEZİ
Adana'da “PKK/KCK'nin Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik” operasyon yapıldığı bildirildi.
Operasyon kapsamında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk da var.
Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişileri gözaltına almak için operasyona devam ediyor. (Kaynak: Ajanslar)