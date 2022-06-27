Başbakan: Kürdistan’ın herhangi bir yerine yapılan saldırı, tüm Kürdistan’a yapılmıştır

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde artan saldırılara değindi.

“Kürdistan’daki her vatandaş gibi, halka ve Kürdistan’ın altyapısına yönelik geçtiğimiz günlerde tekrarlanana terör saldırılarından çok rahatsızım” diyen Başbakan, şunları belirtti:

“Saldırıların arkasında yer alan korkaklar neden bu suçu işliyorlar çünkü Irak’ta kamuoyunun desteğini kaybettiler. Yasa dışı gruplar, geleceği, ekonomiyi kalkındırmak için çalışmayı, uluslararası toplumla birlikte ilişkileri geliştirmeyi ve gençlere iş imkanı sağlamayı düşünmek yerine köylerimize roket saldırıları düzenliyor, sivil halkı hedef alıyorlar.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki başlıca siyasi ortaklarımız ve yurtdışındaki dostlarımızla telefonda görüştüm. Federal Başbakan Sayın Mustafa Kazimi’yle de güvenlik boşluğunun olduğu ve yasa dışı gruplarca Irak’ın istikrarını bozmak amacıyla kullanılan tartışmalı bölgelerdeki yerlere konuşlandırılacak Peşmerge ve Irak güvenlik güçlerinden oluşan ortak bir gücün oluşturulmasının önemine vurgu yaptım. Federal Başbakana, bu saldırıların, Irak’taki istikrar ve üretim süreci üzerinde genel olarak tehlike oluşturduğunu ileterek, bu grupların engellenmesi içim ciddi ve fiili önlemlerin alınmasını istedim.”

Peşmerge İşleri Bakanı ile İçişleri Bakanı’nı, altyapının ile petrol ve gaz kuruluşlarının korunması için görevlendirdiğini belirten Başbakan Mesrur Barzani, belirlenen plan çerçevesinde bölgeye daha fazla güç gönderilmesi konusunda anlaştıklarını ve önümüzdeki günlerde daha fazla önlem alınacağını kaydetti.

Beyaz Saray Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’le de dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Başbakan, “Amerikalı dostlarımız ve tüm üreticiler bağlılığını göstermeli; korku ve yıldırmalara boyun eğemeyiz. Önümüzdeki günlerde uluslararası dost ve ortaklarımızdan talepte bulunacağım ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de yaşanacak terör saldırılarının önüne geçmek için Erbil ve Bağdat’la ilişki ve çabalarını sürdürmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin petrol ve gaz sektörünün üretimdeki rolünü önemli bulduğunu ve tüm altyapıları koruyacağını vurgulayan Başbakan, “Kürdistan’ın herhangi bir yerine yapılan bir saldırı, tüm Kürdistan’a ve Kürdistan halkına yapılmıştır” dedi.

Başbakan son olarak, “Kürdistan halkından iradeli olmalarını talep ediyorum. Bu, altyapımıza yönelik açık bir saldırıdır ve stratejik planımız ile reform programımızı bozmaya yönelik çabanın bir parçasıdır. Ancak müsterih olun, her zaman olduğu gibi dirençli olacağız” diye belirtti.