Ekonomi

Dolar haftaya sert düşüşle başladı

Cuma günü 17,38 lira seviyesinde 16,50 bandının altına kadar gerileyen dolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararları sonrası yeni haftaya 16,15, euro ise 16.98 liradan başladı.
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türkiye dolar kur düşüş

HABER MERKEZİ

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,1433 lira, 16,1533 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,9984 lira alış fiyatı, 17,1100 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kur yüzde 4'ü aşan gerilemeyle 16,10 seviyesinin altını test etti. Böylelikle dolar/TL'de 26 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.

Cuma günü dolar/TL'de yüzde 2,5'lik düşüş izlenmişti.

BDDK, finansal istikrarı güçlendirici önlemlere döviz nakit varlığı yüksek firmalara lira cinsi kredileri yasaklayarak devam etti.

BDDK, bağımsız denetime tabi, 15 milyon TL’den fazla nakit döviz varlığı bulunan firmalara, bunun toplam aktiflerin veya bir yıllık satış gelirlerinin yüzde 10’unu aşması durumunda ticari TL kredi vermeyi yasakladı.

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