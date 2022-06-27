Yaşam

Boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: En az 4 ölü, yüzlerce yaralı

Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre az 4 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.
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dünya Kolombiya boğa güreşi tribün çökme

HABER MERKEZİ

Kolombiya'da Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü.

Tolima Valisi Ricardo Orozco, "Şu anda doğrulanmış dört kurbanımız var: iki kadın, yetişkin bir erkek ve bir çocuk. Yaklaşık 30 kişi ciddi şekilde yaralandı” dedi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı.

Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.

Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor" denildi.

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