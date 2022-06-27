Politika

Dana Gas: Roketler zarar vermedi, üretimde aksama yok

Dana Gas, geçtiğimiz günlerde Kor Mor gaz sahasına düzenlenen roketli saldırıların üretimde aksamaya yol açmadığını bildirdi.
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kürdistan Dana Gas Kor Mor Roketli saldırı

ERBİL (K24)

Dana Gas’tan yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce düzenlenen roketli saldırıların herhangi bir zarara yol açmadığı ve ara verilmeksizin üretim sürecine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik önlemlerinin arttırılacağı belirtilirken, Kor Mor’daki KM250 sahasının genişletilmesi çalışmalarının geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Dana Gas’ın Irak hükümetiyle birlikte tam desteğini bildiren Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle doğrudan işbirliği yaptığına yer verilen açıklamada, “Bu saldırıya karşın Kürdistan Bölgesi Hükümeti Kor Mor’da tüm güvenlik tedbirlerini almıştır. Bu çerçevede sahayı korumak için bölgeye daha fazla güvenlik gücü sevk edilmiştir” denildi.

630 milyon dolarlık bütçeyle yapılan KM250 projesinin genişletilmesi projesiyle daha fazla gaz üretilmesini hedefleniyor. Proje 2020 başında coronavirüs salgını nedeniyle durduruldu, geçtiğimiz Nisan ayında ise tekrar başladı.

Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesindeki Kor Mor petrol ve gaz sahası 4 gün içerisinde 3 kez saldırıya uğradı.

Söz konusu enerji sahası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletiliyor.

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