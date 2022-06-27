Ninova'da büyük bir petrol ve gaz sahası keşfedildi

ERBİL (K24)

Ninova Valisi Necm Cuburi, büyük petrol ve gaz rezervine sahip geniş bir sahanın keşfedildiğini belirterek, Irak'taki petrol arama şirketlerinin petrol arama çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Irak medyasına konuşan Cuburi, valiliğin Irak’ta petrol arama şirketini desteklediğini ifade ederek, çalışmalar için güvenlik ve istikrarı sağladıklarını belirtti.

Irak petrol arama şirketinin Geyare ve Telafer bölgelerinde birkaç yeni saha keşfettiğini ifade eden Cuburi, şirketlerin Ninova vilayetinde de petrol arama çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Ninova Valisi ayrıca, “Valilik defalarca Irak Petrol Bakanlığı'na Geyare sahasında büyük bir petrol rafinerisi inşa etmek istediği bildirdi. Birçok şirket de bölgedeki gazdan yararlanmak istedi. Ancak bakanlıktan henüz onay alınmadı” dedi.