İngiltere Covid-19’da 5’inci dalgaya girdi

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İngiltere’de haziran ayının ilk haftasında kutlanan Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıldönümü etkinliklerinin ardından Covid-19 vakalarında artış görülmeye başlandı.

Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının tetiklediği salgın nedeniyle bugün itibarıyla ülkede 1,7 milyon kişinin Coronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtiliyor. Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre bu rakam bir hafta öncesine göre İngiltere'de yüzde 21, İskoçya'da ise yüzde 42'lik bir artış anlamına geliyor.

Geçen hafta düzenlenen Glastonbury Müzik Festivali ve Ağustos ayında düzenlenecek olan Londra'daki Notting Hill Karnavalı ve İskoçya'daki Edinburg Festivali'nin salgının daha da yayılmasına neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Bu festivaller salgın nedeniyle iki yıldır düzenlenemiyordu.

Covid-19'un toplumsal ve bireysel olarak bir tehdit olmaktan çıktığı inancı ile tedbirin elden bırakıldığını, maske kullanımından vazgeçildiğini ve hatta soğuk algınlığı belirtilerinde bile dikkat edilmediğini vurgulayan uzmanlara göre beşinci dalga çoktan başladı.

BA.5 ALT VARYANTI BASKIN HALE GELDİ

İngiltere Halk Güvenliği Ajansı'na göre yeni Covid-19 vakalarının yarısından fazlasıını BA.4 ve BA.5 alt varyantları oluşturuyor.

Modellemelerin şu anda baskın olan BA.5'in yayılma hızı dikkate alınmadan yapıldığını belirten uzmanlar, bu nedenle sonbaharda yeni bir dalganın beklendiğini, ancak öncesinde bir yaz dalgasının gelmesinin şaşırtıcı olduğunu ifade ediyor.

Vaka sayısının günde 25 bine doğru ilerlediğini söyleyen uzmanlar özellikle gençlerin katıldığı büyük çaplı yaz festivallerinin virüsün toplumda ne şekilde yayılmaya devam edeceği konusunda belirsizlik yarattığının altını çiziyor.

Uzmanlara göre Omicron'un alt varyantlarının diğer varyantlar sebebiyle hastalanan kişileri de yeniden enfekte edebiliyor, ancak yine de Covid-19 aşıları hastalığa karşı korumada hala etkin bir yöntem.