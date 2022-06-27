Diyarbakır'da 13 dengbêj ‘kültürel miras taşıyıcısı’ oldu

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Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen, icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen, "somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları"na Diyarbakırlı dengbêjler de dahil oldu.

Geleneksel sanat dallarının unutulmasına engel olmak ve bu alanlarda çalışmalar yapan sanatçıları desteklemek amacıyla Bakanlıkça gerçekleştirilen uygulamaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, Kürtlerin yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini, dillere destan sevdaları, doğayı, acıyı, hüznü, ağıtı, stran ve klamlarla seslendiren dengbêjler için başvuru yapıldı.

Sur ilçesindeki Dengbêj Evi’nde bu sanatı icra eden 18 dengbêjden 13'ü için yapılan başvuru olumlu değerlendirildi. 13 dengbêje "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi.

"SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN TAŞIYICISI OLARAK KABUL GÖRDÜLER"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, dengbêjlik kültürünün toplumun önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu değerlerin kayıt altına alınmasının dengbêjlik kültürünün devamı için önemli bir adım olduğunu ifade eden Çelik, "Kültür Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde dengbêjlerimiz somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak kabul edildi. Bu gelişmenin Diyarbakır ve tüm dengbêjlerimize hayırlı olması temenni ediyorum" dedi.

"Sanatçı Tanıtma Kartı" verilen dengbêjlerden İbrahim Almaz, dengbêjliğin geçmişten bu yana sürdürüldüğünü, sürdürülmeye de devam edileceğini belirtti.

Seyithan Koç da dengbêjlik kültürünü herkese tanıtmak amacıyla çaba gösterdiklerini söyledi. (Kaynak: AA)