Erdoğan: Eksiklikleri tamamlayarak Suriye'de yeni harekatlara başlayacağız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 4 saat sürdü.

Toplantının ardından konuşma yapan Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için eser ve hizmetlerle dolu pek çok program gerçekleştirdik. EFES 2022 tatbikatının son günü törenleri için gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü bir kez daha yerinde gördük" dedi.

Erdoğan, "Rusya Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiştir ki, kendi projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zordur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz.

Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiş ki, vizyonu, hedefi, projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zordur. Son 20 yılda kurduğumuz demokrasi ve altyapının imkanlarını da kullanarak kendini farklı bir yere konumlandırmayı başarmışızdır.

Bize yöneltilen tenkitlerin, eksikliklerimizden, hatalarımızdan değil Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine kalarak belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında tek millet, bayrak, vatan, devlet ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak azimle yolumuza devam edeceğiz. Vesayet ve darbe güçleriyle mücadelemiz gibi. Terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz sınır ötesi harekatlarımız gibi.

SURİYE'YE YENİ OPERASYON

Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız.

Akdeniz ve Ege'de gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Efes 2022 Tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır.

NATO Zirvesi'nde terör örgütü konusunda muhataplarımızın riyakarlıklarını yüzlerine söyleyeceğiz.

Yeni kaynaklar bulmak için Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz."