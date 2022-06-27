Politika

Uluslararası Koalisyon’dan Peşmerge’ye destek vurgusu

Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki kıdemli danışmanları, Peşmerge Bakanlığı’na desteklerinin devam edeceğini vurguladı.
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kürdistan peşmerge Uluslararası Koalisyon DAİŞ

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki kıdemli danışmanlarıyla bir araya gelerek, terör örgütü DAİŞ’le mücadeledeki son durumu görüştü.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in, Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki kıdemli danışmanlarıyla terör örgütü DAİŞ’le mücadeledeki son durumu görüştü bildirildi.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların ele alındığı görüşmede, terör örgütü DAİŞ’le mücadele ve Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki koordinasyon da görüşüldü.

Görüşmede konuşan Peşmerge Bakanı İsmail, reform sürecine katkılarından ötürü Uluslararası Koalisyon’a teşekkür etti.

Uluslararası Koalisyon danışmanları ise, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Peşmerge Bakanlığı’na desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

 

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