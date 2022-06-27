Iraklı askeri yetkili: Peşmerge ile güçlü bir koordinasyonumuz var

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, Peşmerge Güçleri’yle önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tahsin Hafaci, bazı bölgelerde 40 kilometrelik güvenlik açığının bulunduğu kaydederek, ortak çalışmaların tamamlanacağı güne kadar Peşmerge Güçleri ile federal güçler arasındaki engellerin ortadan kalkması gerektiğini vurguladı.

Iraklı askeri yetkili, söz konusu görüşmelerde bu konunun ele alındığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümetine yönelik her türlü tehdit ile saldırıya karşı mücadele etmek için çalıştıklarını belirten Hafaci, bu amaç doğrultusunda iki ortak tugay kurulduğunu dile getirdi.

Hafaci, güvenlik boşluğunun doldurulması için iki tugayın yakın zamanda çalışmalara başlayacağını belirtti.

Öte yandan Peşmerge Bakanlığı’ndan bir heyetin Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyareti anımsatan Hafaci, bu görüşmelerde güvenlik tehditlerine karşı Peşmerge Güçleri ile Irak güçleri arasında çalışma mekanizmasının kurulmasına vurgu yapıldığını sözlerine ekledi.

Hafaci, “Peşmerge ile güçlü bir koordinasyonumuz var” şeklinde konuştu.

PEŞMERGE BAKANLIĞI HEYETİ VE IRAKLI ASKERİ YETKİLİLER GÖRÜŞMESİ

Peşmerge Bakanlığı’ndan üst düzey bir heyet, geçtiğimiz Perşembe günü Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret etmişti.

Bakanlığın açıklamasında, Bağdat’a giden heyetin, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Görüşmelerde Irak Savunma Bakanlığı’nın Peşmerge Güçleri’ne yönelik yardımları ve taraflar arasındaki işbirliği ele alınmıştı.

Taraflar arasında güçlü bir güven inşa edilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, bunun DAİŞ’le daha etkin mücadelede için önemine vurgu yapılmıştı.

Ortak tugayların kurulmasının da ele alındığı görüşmede Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, iki tugayın oluşturulması ilişkin prosedürlerin tamamlandığını belirtmişti.