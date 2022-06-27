Selahaddin Üniversitesi öğrencileri uluslararası yarışmada birincilik elde etti

ERBİL (K24)

Erbil’deki Selahaddin Üniversitesi’nin öğrencileri, Uluslararası Huawei ICT Yarışmasında birincilik elde etti.

İçerisinde bulunduğumuz ayın 18’inde yapılan Huawei 2022 Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Yarışmasına 85 ülkedeki üniversitelerden öğrenciler katılırken, Selahaddin Üniversitesi’nden 3 öğrenci birinci oldu.

Yarışmada birinci olan Selahaddin Üniversitesi öğrencileri ‘Herkes İçin Teknoloji’ ödülünü kazandı.

Enbar Üniversitesi’nden 3 öğrenci ise, söz konusu yarışmada 3’üncü oldu.

Söz konusu yarışma dünya çapında büyük ilgi gören yarışmalar arasında yer alıyor.