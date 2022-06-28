Politika

ABD: Suriye’de El Kaide liderine kinetik saldırı düzenlendi

ABD, Suriye’de El Kaide bağlantılı olduğu belirtilen örgütün üst düzey liderini hedef aldı.
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ABD CENTCOM ABD idlib Suriye El Kaide

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib'de El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey lideri olduğu iddia edilen Ebu Hamza el Yemeni'yi hava saldırısıyla hedef aldıklarını bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Kuvvetleri, 27 Haziran'da Suriye'nin İdlib ilinde El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Hurras al-Din'in üst düzey lideri Ebu Hamza el Yemeni'yi hedef alan bir kinetik saldırı düzenledi. Ebu Hamzah el Yemeni, saldırı sırasında bir motosiklet üzerinde yalnız seyahat ediyordu" ifadelerine yer verildi.

Saldırıda, söz konusu kişinin öldürülüp öldürülmediği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, ilk incelemede sivil kaybı olmadığı kaydedildi.

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