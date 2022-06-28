Politika

İsrail'de parlamentonun feshedilmesi tasarısı onaylandı

İsrailli milletvekilleri erken seçimlere gidilmesi amacıyla parlamentonun feshedilmesini içeren tasarıyı birinci oturumda onayladı.
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ortadoğu israil parlamentosu erken seçim

HABER MERKEZİ

İsrail Parlamentosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kuruldaki oylamada 53 milletvekili, tasarı lehinde oy kullanırken, ret veya çekimser oy çıkmadı.

Parlamentonun feshedilmesine yönelik tasarının ikinci ve üçüncü oturumları yarın yapılacak.

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kararın bu hafta parlamento oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

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