Putin Ukrayna savaşından bu yana ilk kez Rusya’dan ayrılacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Şubat ayında Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardan ve hayatına yönelik suikast girişiminden kurtulduktan sonra ilk kez ülkeden ayrılacağı açıklandı.

Putin’in ilk olarak bugün Tacikistan'a gideceği, daha sonra Hazar Denizi ülkelerinin zirvesi için Türkmenistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rus liderin Şubat ayında Ukrayna'ya saldırısından bu yana ilk dış ziyareti olduğu belirtildi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in Duşanbe'de Tacik Devlet Başkanı Emmali Rahmon ile görüşeceğini ardından Çarşamba günü Türkmenistan'daki Hazar zirvesine katılacağını aktardı.

Putin ülke dışına son çıkışında, Ukrayna’ya saldırılar başlamadan önce Şubat ayının başlarında Kış Olimpiyatları sırasında Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşmek üzere Pekin'i ziyaret etmişti.