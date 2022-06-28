Erbil’de silahlı saldırıya uğrayan dekan yaşamını yitirdi

ERBİL (K24)

Selahaddin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Kawan İsmail, bugün bir öğrenci tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Dr. İsmail, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

K24’ün edindiği bilgiye göre daha önce Soran Üniversitesi öğrencisi olan ve yönetim tarafından üniversiteden atılan şahıs, Selahaddin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçiş yapmak için başvuruda bulundu ancak olumlu sonuç alamadı.

Daha önce Dekan Dr. Kawan İsmail’i birçok kez tehdit eden şahıs, bugün sabah saatlerinde saldırıda bulundu. Dr. Kawan İsmail’le birlikte fakültenin danışma bölümünde çalışan bir personele de mermi isabet etti.

5 merminin isabet ettiği Dr. İsmail yaşamını yitirdi. Yaralı personelin ise tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre saldırgan daha önce de Dr. İsmail’i tehdit etmiş ve yapılan suç duyurusu üzerine tutuklanmıştı. Kefaletle serbest kalan şahsın bugün söz konusu davayla ilgili duruşması bugün görülecekti.

Soran Üniversitesi’nde sorun yaşadığı kadın öğretim üyesini öldürmek için evine giden şahıs, burada kadın öğretim görevlisini bulamayınca eşi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İdris Hemexan’ı öldürdü.