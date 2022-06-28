Erdoğan ile Biden görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden görüştüğünü ifade eden Erdoğan konuşmasında "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Biz NATO'nun 70 yıllık üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Bu sabah Biden ile görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Gerekirse NATO Zirvesi'nde de bir araya geleceğiz. Dün itibarıyla gerek İbrahim Kalın beyi, Sedat beyi biz Brüksel’e gönderdik, onlar ön görüşmeleri orada yaptılar. 4’lü görüşmeyi tekrar yapacağız ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık.”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Terörist olarak kabul etmiyoruz diyorlar, öbür taraftan yürüyüş yapıyorlar, İsveç polisinin kontrolü üzerinde yürüyüşler yaptırılıyor. Sadece İsveç mi, aynı şey Almanya’da, Hollanda’da, Yunanistan'da yoğun şekilde bunlar devam ediyor. Bir taraftan 9 Amerikan Üssü Yunanistan’da kuruluyor. Peki bunu neden kurdunuz, neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap ‘Rusya’ya karşı kurduk’... İşiniz gücünüz S400... S400 aşağı S400 yukarı... Hep laf... Bunları da Biden ile yaptığımız görüşmede dile ettireceğiz. Bunları da Sayın Biden'la görüşmemizde dile getireceğiz. Bunları hep yaşadık. Her türlü terörist saldırıya uğradık ve bunları anlatacağız. ABD'yle olan en önemli görüşmemiz F-16'ydı. Orada da oyalama meselesi devam ediyor.”