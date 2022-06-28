Başbakan: Kürdistanlı kadınlar başarı elde etmede Peşmerge gibi etkililer

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, kadrosunun çoğunluğunu Kürdistan Bölgesi’nden sporcuların oluşturduğu Irak Kadınlar Futsal Takımı’nı kabul etti.

Suudi Arabistan’da düzenlenen 3. Batı Asya Futsal Şampiyonası’nda birincilik elde eden takımı tebrik eden Başbakan, “Sporun sağlıkla ilgili faydaları olduğu gibi, dünya halkları arasında tanınma ve kültür alışverişinde de etkili bir rolü var” dedi.

Başbakan, takımda Irak’taki farklı bileşenlerden oyuncular olmasına rağmen çok iyi bir koordinasyon olduğunu ve bu şekilde Iraklı daha güçlü hale getirdiklerini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani sporculara hitaben şunları ifade etti:

“Nasıl ki Peşmergeler cephede Kürdistan’ı savunup DAİŞ’li teröristlerle mücadele ediyorsa ve etkili rolleriyle dünyayı şaşırttılarsa, bugün de sporda Kürdistanlı kadınların başarıda etkili rolleri var ve Irak takımına birinciliği getirdiler.”

Irak Futbol Birliği Üyesi Firas Bahrululum ve futsal takımı oyuncuları da Başbakan’a teşekkür etti.